Песков: Киев неоднократно инсценировал гибель мирных жителей
- РИА Новости
«То, что киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, информационными операциями по дезинформации — это хорошо известно. Мы помним тоже информационную операцию с инсценировкой в Буче: так оно и было, это именно инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь по-русски. Неоднократно киевский режим это делал», — сказал Песков.
По его словам, это тема для российских специальных служб и военных.
Ранее в пророссийском подполье Херсона рассказали, что в город приехала группа режиссёров и военкоров из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц, чтобы обвинить Москву в гибели мирного населения.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявлял, что украинские власти намерены спровоцировать США и других членов НАТО на столкновение с Россией.