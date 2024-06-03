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Песков: Киев неоднократно инсценировал гибель мирных жителей

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подготовке украинскими службами провокации с якобы гибелью мирных жителей в Херсоне, заявил, что Киев делал это уже неоднократно.
Песков: Киев неоднократно инсценировал гибель мирных жителей
  • РИА Новости

«То, что киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, информационными операциями по дезинформации — это хорошо известно. Мы помним тоже информационную операцию с инсценировкой в Буче: так оно и было, это именно инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь по-русски. Неоднократно киевский режим это делал», — сказал Песков. 

По его словам, это тема для российских специальных служб и военных. 

Ранее в пророссийском подполье Херсона рассказали, что в город приехала группа режиссёров и военкоров из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц, чтобы обвинить Москву в гибели мирного населения.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявлял, что украинские власти намерены спровоцировать США и других членов НАТО на столкновение с Россией. 

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