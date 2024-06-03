Подполье: в Херсон прибыли режиссёры для инсценировки гибели мирных жителей

Группа режиссёров и военкоров прибыла из Киева в Херсон для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в социальных учреждениях города якобы ударами ВС России для обвинения российской стороны в гибели мирных жителей.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья Херсона.

Отмечается, что при ракетных ударах российских войск по местам временной дислокации подразделений ВСУ спланирована инсценировка поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других соцучреждениях Херсона с дальнейшим обвинением России в гибели мирных жителей

Уточняется, что прибывшие в город лица прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством британских и американских специалистов.

25 мая командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апты Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа во время продвижения в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта нашли опорный пункт с муляжами тел военнослужащих в форме российской армии.