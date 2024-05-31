Владимир Зеленский в интервью The Guardian пожаловался на то, что Россия гораздо быстрее продвигается в вопросе производства и поставок вооружения, чем страны Запада.

В разговоре с британскими журналистами он также подчеркнул, что нерешительность США в вопросе разрешения ВСУ использовать западное оружие против России «стоила жизней». Он попросил Вашингтон «преодолеть свои извечные опасения» по поводу ядерной эскалации.

«Поверьте, мы должны отвечать. Они не понимают ничего, кроме силы. Мы не первая и не последняя их цель», — сказал Зеленский.

30 мая МИД России заявил, что рассматривает Владимира Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине.