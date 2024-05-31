Специальная военная операция поможет «перезагрузить» Украину изнутри и вернуть власть страны в легитимное поле, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Для того чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придётся нанести военное поражение киевскому режиму, фактически — уничтожить его силовым путём», — отметил Константинов.

По его мнению, в этом заключается суть СВО.

Константинов подчеркнул, что легитимность украинских властей была утрачена ещё в 2014 году. Чтобы восстановить законность системы, были необходимы политические инструменты, в том числе референдумы. Однако шанс на такую перезагрузку уже упущен, добавил глава парламента.

Ранее один из авторов украинской конституции Дмитрий Табачник заявил, что нелегитимность Владимира Зеленского, чьи полномочия истекли 20 мая, создана специально, чтобы переговоры с Россией были невозможны.