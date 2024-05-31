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NYT: удары ВСУ оружием США по России могут начаться в ближайшие часы или дни

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Американская газета The New York Times пишет, что удары ВСУ американским оружием по территории России могут начаться в течение нескольких часов или дней.
NYT: удары ВСУ оружием США по России могут начаться в ближайшие часы или дни
  • © U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard

«Официальные лица США заявляют, что ожидают первых контратак с использованием американского оружия в течение нескольких часов или дней», — пишет газета.

Ранее в Пентагоне заявили, что администрация Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с RT ранее также заявил, что украинским военным не доверяют управление американскими системами слежения и наведения.

Он отметил, что всё высокоточное западное летальное оружие, которое поступает сегодня на территорию Украины, управляется инструкторами из стран НАТО.

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