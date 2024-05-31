Белоусов: в мае армия России освободила 28 населённых пунктов
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«Благодаря мужественным и профессиональным действиям наших военнослужащих в этом месяце освобождены 28 населённых пунктов», — сказал он на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Казахстане.
За минувший месяц украинская армия потеряла более 35 тыс. военнослужащих и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения, добавил он.
Белоусов также сообщил, что войска России на важных участках в Харьковской области заставили украинскую армию отступить на 8—9 км.