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Белоусов: в мае армия России освободила 28 населённых пунктов

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В мае армия России в зоне спецоперации освободила 28 населённых пунктов, заявил министр обороны Андрей Белоусов. В целом в 2024 году под контроль ВС России перешло 880 кв. км территории.
Белоусов: в мае армия России освободила 28 населённых пунктов
  • © РИА Новости / Станислав Красильников

«Благодаря мужественным и профессиональным действиям наших военнослужащих в этом месяце освобождены 28 населённых пунктов», — сказал он на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Казахстане.

За минувший месяц украинская армия потеряла более 35 тыс. военнослужащих и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения, добавил он.

Белоусов также сообщил, что войска России на важных участках в Харьковской области заставили украинскую армию отступить на 8—9 км.

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