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Министр обороны Белоусов: в мае ВСУ потеряли более 35 тысяч военных

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В мае украинская армия потеряла более 35 тыс. военнослужащих и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.
Министр обороны Белоусов: в мае ВСУ потеряли более 35 тысяч военных
  • © AP Photo / Kostiantyn Liberov

«Вооружённые силы России планомерно снижают боевой потенциал ВСУ. В мае противник потерял более 35 тыс. военнослужащих и 2,7 тыс. единиц различного вооружения. Среди них 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard, 12 Breadley», — сказал министр на заседании ОДКБ в Казахстане.

Белоусов также сообщил, что войска России на важных участках в Харьковской области заставили украинскую армию отступить на 8—9 км.

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