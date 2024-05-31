Министр обороны Белоусов: в мае ВСУ потеряли более 35 тысяч военных

В мае украинская армия потеряла более 35 тыс. военнослужащих и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Вооружённые силы России планомерно снижают боевой потенциал ВСУ. В мае противник потерял более 35 тыс. военнослужащих и 2,7 тыс. единиц различного вооружения. Среди них 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard, 12 Breadley», — сказал министр на заседании ОДКБ в Казахстане.

Белоусов также сообщил, что войска России на важных участках в Харьковской области заставили украинскую армию отступить на 8—9 км.