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Командиру разбившегося под Иваново Ил-76 присвоили звание Героя России посмертно

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Командира Сергея Свешникова, который отвёл горящий самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 от населённого пункта, наградили посмертно званием Героя России.
Командиру разбившегося под Иваново Ил-76 присвоили звание Героя России посмертно
  • РИА Новости

Об этом рассказал командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, сообщает газета «Красная звезда». 

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру корабля майору Сергею Павловичу Свешникову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)», — заявил он. 

Бенедиктов подчеркнул, что погибшие при выполнении задач в рамках СВО лётчики — доблестные защитники и патриоты Отечества. 

Самолёт Ил-76 разбился 12 марта в Ивановской области, на борту находились 15 человек. 

Ранее в Твери простились с погибшими военными лётчиками. 

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