Командиру разбившегося под Иваново Ил-76 присвоили звание Героя России посмертно
- РИА Новости
Об этом рассказал командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, сообщает газета «Красная звезда».
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру корабля майору Сергею Павловичу Свешникову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)», — заявил он.
Бенедиктов подчеркнул, что погибшие при выполнении задач в рамках СВО лётчики — доблестные защитники и патриоты Отечества.
Самолёт Ил-76 разбился 12 марта в Ивановской области, на борту находились 15 человек.
Ранее в Твери простились с погибшими военными лётчиками.