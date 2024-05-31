В Татарстане сбит украинский беспилотник
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Об этом сообщило Министерство обороны России.
Как заявило ведомство, утром 31 мая «пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа».
Работа двух аэропортов Татарстана была временно ограничена: казанский аэропорт не принимал и не отправлял самолёты с 05:57 мск, нижнекамский — с 06:24 мск. Также в этот период была объявлена эвакуация на некоторых предприятиях Татарстана.
В 08:30 в республике сняли ограничения на работу аэропортов.