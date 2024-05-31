В Татарстане сбит украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, залетевший на территорию Татарстана.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Как заявило ведомство, утром 31 мая «пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа».

Работа двух аэропортов Татарстана была временно ограничена: казанский аэропорт не принимал и не отправлял самолёты с 05:57 мск, нижнекамский — с 06:24 мск. Также в этот период была объявлена эвакуация на некоторых предприятиях Татарстана.

В 08:30 в республике сняли ограничения на работу аэропортов.