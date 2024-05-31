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В Татарстане сняли ограничения на работу двух аэропортов

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В Татарстане сняли ограничения на работу двух аэропортов, которые вводились рано утром, сообщила Росавиация.
В Татарстане сняли ограничения на работу двух аэропортов
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«В 08:30 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты... Также в 08:30 мск сняты временные ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево)», — сообщил представитель агентства Артём Кореняко.

В период ограничений в Казани на запасной аэродром Курумоч (Самара) ушли два самолёта. 

Работа аэропортов была временно ограничена: казанский аэропорт не принимал и не отправлял самолёты с 05:57 мск, нижнекамский — с 06:24 мск. Также в этот период была объявлена эвакуация на некоторых предприятиях Татарстана.

В прошлый раз, 23 мая, в Татарстане вводились ограничения на работу аэропортов, когда в республике сбили украинский беспилотник.

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