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Работа аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничена

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Работа аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничена: казанский аэропорт не принимает и не отправляет самолёты с 05:57 мск, нижнекамский — с 06:24 мск.
Работа аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничена
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Это сделано для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет», — сказал он.

В прошлый раз, 23 мая, в Татарстане вводились ограничения на работу аэропортов, когда в республике сбили украинский беспилотник.

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