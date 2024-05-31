Работа аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничена
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Это сделано для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это главный приоритет», — сказал он.
В прошлый раз, 23 мая, в Татарстане вводились ограничения на работу аэропортов, когда в республике сбили украинский беспилотник.