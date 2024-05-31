Российские танкисты рассказали о достоинствах работы на модернизированном Т-72

Российские танкисты в репортаже военкора RT Максима аль-Тури подробно рассказали о достоинствах работы на модернизированном Т-72Б3М на Авдеевском направлении.

«Наша задача — прикрывать штурмовые отряды. Заходим первые, отрабатываем по опорникам, по лесополкам и продвигаемся дальше. Позиции, которые мы отбиваем, уже занимают наши ребята», — сообщил один из танкистов.

Военкор сообщил, что теперь на всех танках применяется камуфляжная сетка, они оснащены решёткой, прикрывающей от дронов, а также динамической защитой.

Подробнее — в репортаже.

Военкор RT Александр Симонов ранее пообщался с танкистами, которые работают на Липцевском направлении.