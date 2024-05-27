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Военкор RT пообщался с танкистами, которые работают на Липцевском направлении

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Танкисты группировки «Север» отработали по целям противника на Липцевском направлении, бойцам ВСУ пришлось бежать.
Военкор RT пообщался с танкистами, которые работают на Липцевском направлении
  • РИА Новости

Как сообщил военкор RT Александр Симонов, подразделения ВС России продвигаются вперёд. С высот возле населённого пункта Липцы уже видно Харьков, поэтому противник пытается всеми силами их удержать.

Командир танка с позывным Пандора рассказал, что экипаж работает на Т-72Б3М — это точный быстрый танк, который хорошо стреляет на дистанции до 10 км. А назвали они его «ленивым».

«Мы ленимся долго разбираться с врагом», — объяснил наводчик-оператор с позывным Артист.

Подробнее — в сюжете.

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