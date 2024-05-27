Военкор RT пообщался с танкистами, которые работают на Липцевском направлении
- РИА Новости
Как сообщил военкор RT Александр Симонов, подразделения ВС России продвигаются вперёд. С высот возле населённого пункта Липцы уже видно Харьков, поэтому противник пытается всеми силами их удержать.
Командир танка с позывным Пандора рассказал, что экипаж работает на Т-72Б3М — это точный быстрый танк, который хорошо стреляет на дистанции до 10 км. А назвали они его «ленивым».
«Мы ленимся долго разбираться с врагом», — объяснил наводчик-оператор с позывным Артист.
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