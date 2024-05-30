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Депутат Туров: Украина под давлением может снизить призывной возраст

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Анастасия Белоусова
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT отметил, что Владимир Зеленский снижением призывного возраста на Украине уничтожает свой народ.
Депутат Туров: Украина под давлением может снизить призывной возраст
  • РИА Новости

По словам парламентария, Запад использует Украину только «как механизм для давления на Россию».

«Их мало что интересует, связанное с этой территорией. Тем более с теми людьми, которые её населяют. Они являются частью этого большого механизма, частью давления коллективного Запада на нашу страну и, конечно, очередная попытка понижения призывного возраста свидетельствует о том, что действительно с человеческим ресурсом есть проблема», — считает Туров.

Он также отметил, что у ВСУ достаточно низкий морально-волевой дух.

«Понятно, что того возраста, который массово призывают в последний год, уже не хватает. Под давлением Украина может снизить возрастной ценз, чтобы насытить свои формирования. Мы видим, как реагируют на это люди, которые прячутся от военкоматов. По факту Зеленский своими руками уничтожает народ», — заключил депутат.

Ранее СМИ писали, что ВС Украины испытывают острую нехватку молодых солдат.

Отмечается, что понижение призывного возраста с 27 до 25 лет не исправило ситуацию, поскольку на Украине трудно найти молодёжь.

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