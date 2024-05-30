Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT выразил мнение, что Владимир Зеленский может снизить призывной возраст на Украине до 18 лет, если его заставят это сделать Соединённые Штаты.

«Стоит отметить, что если Зеленского заставят США снизить возраст до 18 лет, то он снизит. Для американцев совершенно очевидно, что чем больше украинцев погибнет в борьбе против братского народа, тем лучше», — отметил Михайлов.

Политолог назвал ситуацию катастрофичной и предположил, что ВСУ могут устроить бунт, если США заставят Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

«В принципе если детей 18-летних, ну мальчиков, юношей начнут призывать из институтов, после окончания десятого класса, я ничему не удивлюсь, если успеет режим ещё просуществовать до этого времени, то я допускаю единственное — это бунт самих военных, у кого многие дети, конечно, только подрастают, и они, находясь на фронте, надеются, что хоть их детей-то не коснётся», — заключил он.

Ранее СМИ писали, что ВС Украины испытывают острую нехватку молодых солдат.

Отмечается, что понижение призывного возраста с 27 до 25 лет не исправило ситуацию, поскольку на Украине трудно найти молодёжь.