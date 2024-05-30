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Политолог: ВСУ устроят бунт, если США заставят Зеленского ещё снизить призывной возраст

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RT
Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT выразил мнение, что Владимир Зеленский может снизить призывной возраст на Украине до 18 лет, если его заставят это сделать Соединённые Штаты.
Политолог: ВСУ устроят бунт, если США заставят Зеленского ещё снизить призывной возраст
  • AP

«Стоит отметить, что если Зеленского заставят США снизить возраст до 18 лет, то он снизит. Для американцев совершенно очевидно, что чем больше украинцев погибнет в борьбе против братского народа, тем лучше», — отметил Михайлов.

Политолог назвал ситуацию катастрофичной и предположил, что ВСУ могут устроить бунт, если США заставят Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

«В принципе если детей 18-летних, ну мальчиков, юношей начнут призывать из институтов, после окончания десятого класса, я ничему не удивлюсь, если успеет режим ещё просуществовать до этого времени, то я допускаю единственное — это бунт самих военных, у кого многие дети, конечно, только подрастают, и они, находясь на фронте, надеются, что хоть их детей-то не коснётся», — заключил он.

Ранее СМИ писали, что ВС Украины испытывают острую нехватку молодых солдат.

Отмечается, что понижение призывного возраста с 27 до 25 лет не исправило ситуацию, поскольку на Украине трудно найти молодёжь.

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