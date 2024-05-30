Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT заявил, что Украина всегда воспринималась американской администрацией лишь как разменная монета и плацдарм для войны с Россией.

«С учётом того, что Владимир Зеленский не является самостоятельной политической фигурой, вариант снижения планки мобилизационного возраста с 25 до 18 лет не выглядит чем-то нереальным и фантастическим», — сказал Орлов.

По его мнению, если США сочтут нужным продолжить сопротивление российскому наступлению, то они уж точно не станут беспокоиться об украинском обществе и беречь украинское мужское население.

«Украина всегда воспринималась американской администрацией лишь как разменная монета, плацдарм для войны с Россией», — сказал Орлов.

Политолог считает, что основная проблема заключается в бессмысленности приносимых украинской стороной жертв, «ведь фактически последние два года американцы, руками киевского режима, уничтожают украинский народ».

«Возникает вопрос «Для чего это делается?». На мой взгляд, для того, чтобы ввести западные войска на территорию Украины, когда мобилизационный ресурс закончится, и беспрепятственно забрать себе украинские земли, ведь оказывать сопротивление натовским военным будет просто некому», — добавил он.

Он также допустил, что могут начаться уличные протесты, так как в украинском обществе потихоньку происходит отрезвление и «матери не хотят отправлять своих сыновей на верную смерть».

«Ну а выгода американцев в этом также довольно очевидна, Байден и Демократическая партия США, фактически спровоцировавшие военные действия между двумя братскими народами, не могут позволить себе нести репутационные потери накануне президентских выборов. Им нужен успех на фронте как доказательство своей состоятельности и подтверждение правильности принятых решений. И если смерти украинских подростков — цена, которую нужно заплатить, то они пойдут на эти жертвы без каких-либо колебаний и сомнений», — заключил Орлов.

Ранее СМИ писали, что ВС Украины испытывают острую нехватку молодых солдат.

Отмечается, что понижение призывного возраста с 27 до 25 лет не исправило ситуацию, поскольку на Украине трудно найти молодёжь.

Президент России Владимир Путин заявил, что «сегодняшние хозяева Украины» хотят возложить на власть бремя принятия непопулярных решений, в том числе и понижение призывного возраста.