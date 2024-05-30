Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT заявил, что Владимир Зеленский может снизить призывной возраст на Украине.

По его словам, американцам крайне безразличны граждане Украины — самое главное, чтобы Украина воевала против России.

«А для того, чтобы она продолжала воевать, нужны мужчины призывного возраста, а для того, чтобы их было больше, — надо возраст призывной понижать. Они могут так дойти и до 18 лет. С учётом того, что они наследники фашистской идеологии, то могут и ещё больше понизить и вообще подростков призывать в армию. Такого я тоже не исключаю», — подчеркнул сенатор.

Российский лидер Владимир Путин ранее также заявлял, что «сегодняшние хозяева Украины» хотят возложить на власть бремя принятия непопулярных решений, в том числе и понижение призывного возраста.