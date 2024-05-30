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Путин — о спецоперации: в конечном итоге всё встанет на свои места

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Президент России Владимир Путин, комментируя специальную военную операцию, сообщил, что в конечном итоге всё встанет на свои места.
Путин — о спецоперации: в конечном итоге всё встанет на свои места
  • © РИА Новости / Сергей Ильин

Он побеседовал с семьёй из Донецка, которая заявила, что было бы легче, если бы в 2014 году они знали о вхождении республики в состав России.

«Обязательно так и будет. В конечном итоге всё встанет на свои места», — сказал Путин.

Ранее Путин, комментируя присвоение звания «Мать-героиня» многодетной матери Ольге Верпаковской из Тверской области, воспитавшей с мужем 14 детей, он отметил, что многодетных семей в стране должно быть больше.

Президент также заявил, что семья с тремя детьми должна стать нормой в России. По его мнению, страна уже движется в этом направлении.

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