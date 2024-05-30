На Украине заявили, что на службу в ВСУ поступили 775 осуждённых

В офисе Генерального прокурора Украины заявили, что на службу в армию страны уже поступили 775 осуждённых. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщение ведомства.

«Изъявили желание защищать Родину больше всего осуждённых, отбывающих наказание в учреждениях в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях», — заявили в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что в суд поданы 2402 ходатайства об условно-досрочном освобождении осуждённых. Всего удовлетворили уже 1843 таких ходатайства.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что привлечение в ряды ВСУ женщин-заключённых допустимо.

При этом он добавил, что женщин-заключённых в стране немного.