ERR: президент Эстонии Карис утвердил закон о конфискации активов России

Президент Эстонии Алар Карис утвердил принятый парламентом закон, позволяющий республике использовать замороженные российские активы.

Об этом сообщает ERR.

Портал пишет, что, по словам Кариса, может быть конфисковано и использовано для возмещения ущерба только имущество тех, «чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена ​​и достаточно доказана».

15 мая парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных в республике суверенных активов России для «восстановления Украины».

Москва предупредила, что будет расценивать любые посягательства Эстонии на имущественные права и интересы России как циничное воровство.