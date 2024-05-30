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ERR: президент Эстонии Карис утвердил закон о конфискации активов России

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Президент Эстонии Алар Карис утвердил принятый парламентом закон, позволяющий республике использовать замороженные российские активы.
ERR: президент Эстонии Карис утвердил закон о конфискации активов России
  • AP

Об этом сообщает ERR.

Портал пишет, что, по словам Кариса, может быть конфисковано и использовано для возмещения ущерба только имущество тех, «чья связь с совершением или содействием противоправному деянию установлена ​​и достаточно доказана».

15 мая парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных в республике суверенных активов России для «восстановления Украины».

Москва предупредила, что будет расценивать любые посягательства Эстонии на имущественные права и интересы России как циничное воровство.

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