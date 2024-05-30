Посольство России в Канаде: ВСУ не поможет отсутствие ограничений на оружие

Отсутствие ограничений в использовании предоставляемого ВСУ канадского оружия не изменит ситуацию в пользу Украины.

Об этом заявили в посольстве России в Канаде, пишет РИА Новости.

«Россия имеет все необходимые военные и технологические возможности, чтобы нейтрализовать эту угрозу, а также предпринять контрмеры», — сказали дипломаты.

Также в дипмиссии отметили, что присутствующие в зоне СВО западные инструкторы, в том числе канадские, являются легитимной целью для Вооружённых сил России.

Ранее RT проанализировал, какое западное вооружение уже есть у Киева для нанесения ударов по России и как далеко могут бить эти средства поражения.

МО Польши заявило, что Варшава не ограничивает применение Украиной поставляемого оружия.