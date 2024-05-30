RT в Telegram
Подпишись

Посольство России в Канаде: ВСУ не поможет отсутствие ограничений на оружие

Короткая ссылка
Отсутствие ограничений в использовании предоставляемого ВСУ канадского оружия не изменит ситуацию в пользу Украины.

Об этом заявили в посольстве России в Канаде, пишет РИА Новости.

«Россия имеет все необходимые военные и технологические возможности, чтобы нейтрализовать эту угрозу, а также предпринять контрмеры», — сказали дипломаты.

Также в дипмиссии отметили, что присутствующие в зоне СВО западные инструкторы, в том числе канадские, являются легитимной целью для Вооружённых сил России.

Ранее RT проанализировал, какое западное вооружение уже есть у Киева для нанесения ударов по России и как далеко могут бить эти средства поражения.

МО Польши заявило, что Варшава не ограничивает применение Украиной поставляемого оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить