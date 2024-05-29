RT проанализировал, какое западное вооружение уже есть у Киева для нанесения ударов по России и как далеко могут бить эти средства поражения.

Согласно последним данным, уже 11 стран Запада поддерживают идею разрешить Украине наносить удары вглубь России американским и европейским оружием. В настоящий момент у Киева есть:

Французские управляемые авиабомбы HAMMER, а также противорадиолокационные ракеты AGM-88B, которые обладают радиусами действия 60 и 80 км и охватывают Рыльск, Суджу, Белгород, Новый Оскол и Валуйки, а также ряд других городов и сёл в приграничье.

Удары на гораздо большую глубину способны наносить 227-мм двухступенчатые реактивные снаряды GLSDB, а также оперативно-тактические ракеты ATACMS Block I, применяемые из пусковых установок M142 HIMARS и M270 MLRS. При размещении огневых позиций в 30 км от границы с Россией глубина удара будет составлять 130—135 км, охватывая Брянск, Курск, Старый Оскол и Россошь, Таганрог и т. д.

Ракеты ATACMS Block IA и QRU имеют дальность пуска порядка 300 км и могут достать до Воронежа, Липецка, Орла. Также в зоне действия данных ракет находятся Ростов-на-Дону, Таганрог, Каменск-Шахтинский, Шахты и т. д.

Аналогичная дальность в 300 км — у поставляемых малозаметных крылатых ракет SCALP-EG и Storm Shadow.

Дальность дронов-камикадзе Tekever AR3 может достигать 1000 км, но временное «окно» на их перехват у мобильных групп ПВО и расчётов ЗРК «Панцирь-С1» и «Тор-М2» гораздо больше, чем «окно» перехвата британских реактивных БПЛА-камикадзе Banshee Jet-80+, скорость которых может доходить до 650 км/ч, а дальность — до 300—400 км.

Можно отметить, что противодействовать снарядам GLSDB способно большинство современных отечественных ЗРК, в то время как для отражения массированных ударов ATACMS необходимо развёртывание нескольких батарей С-400, С-300В4 или «Бук-М3» под предполагаемыми траекториями их полёта, а также в 10—30 км от прикрываемых объектов.

Ранее командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил в статье для The Washington Post, что Украина может лишиться помощи США из-за ударов по России.