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Командир ВСУ: Украина может лишиться помощи США из-за ударов по России

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Командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил в статье для The Washington Post, что Украина может лишиться помощи США из-за ударов по России.
Командир ВСУ: Украина может лишиться помощи США из-за ударов по России
  • AP

По его словам, американские власти диктуют Украине требование не использовать боеприпасы, поставляемые США, для ударов по российской территории.

«Если мы это сделаем, то рискуем потерять военную поддержку США в будущем», — написал он.

Вместе с этим украинец в своей статье начал выпрашивать у США разрешение на удары по территории России американским оружием.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что на Украине будут искать уклонистов через реестры налогоплательщиков.

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