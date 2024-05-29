Командир ВСУ: Украина может лишиться помощи США из-за ударов по России

Командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил в статье для The Washington Post, что Украина может лишиться помощи США из-за ударов по России.

По его словам, американские власти диктуют Украине требование не использовать боеприпасы, поставляемые США, для ударов по российской территории.

«Если мы это сделаем, то рискуем потерять военную поддержку США в будущем», — написал он.

Вместе с этим украинец в своей статье начал выпрашивать у США разрешение на удары по территории России американским оружием.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что на Украине будут искать уклонистов через реестры налогоплательщиков.