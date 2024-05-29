Командир ВСУ: Украина может лишиться помощи США из-за ударов по России
- AP
По его словам, американские власти диктуют Украине требование не использовать боеприпасы, поставляемые США, для ударов по российской территории.
«Если мы это сделаем, то рискуем потерять военную поддержку США в будущем», — написал он.
Вместе с этим украинец в своей статье начал выпрашивать у США разрешение на удары по территории России американским оружием.
Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что на Украине будут искать уклонистов через реестры налогоплательщиков.