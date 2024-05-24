«СТРАНА.ua»: на Украине будут искать уклонистов через реестры налогоплательщиков
- РИА Новости
Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Литвина, военкомы будут связываться с работодателем разыскиваемого уклониста и через него пытаться организовать прибытие украинца в военкомат.
По его словам, будут использоваться и другие реестры.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким ранее сообщал, что после вступления в силу закона о мобилизации украинский Николаев опустел.
Также в регионе прошли акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов).