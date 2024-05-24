«СТРАНА.ua»: на Украине будут искать уклонистов через реестры налогоплательщиков

На Украине поиск военнообязанных будет теперь вестись и через реестр налогоплательщиков, заявил замглавы мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин.

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Литвина, военкомы будут связываться с работодателем разыскиваемого уклониста и через него пытаться организовать прибытие украинца в военкомат.

По его словам, будут использоваться и другие реестры.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким ранее сообщал, что после вступления в силу закона о мобилизации украинский Николаев опустел.

Также в регионе прошли акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов).