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«СТРАНА.ua»: на Украине будут искать уклонистов через реестры налогоплательщиков

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На Украине поиск военнообязанных будет теперь вестись и через реестр налогоплательщиков, заявил замглавы мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин.
«СТРАНА.ua»: на Украине будут искать уклонистов через реестры налогоплательщиков
  • РИА Новости

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Литвина, военкомы будут связываться с работодателем разыскиваемого уклониста и через него пытаться организовать прибытие украинца в военкомат.

По его словам, будут использоваться и другие реестры.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким ранее сообщал, что после вступления в силу закона о мобилизации украинский Николаев опустел.

Также в регионе прошли акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов).

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