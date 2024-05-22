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Депутат Барбашов: в Николаевской области прошли акции неповиновения военкомам

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В Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов).
Депутат Барбашов: в Николаевской области прошли акции неповиновения военкомам
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов со ссылкой на источники.

«(В Николаевской области) стало известно впервые о массовой акции неповиновения, что жители просто не пропустили служащих ТЦК в своё село», — цитирует его ТАСС.

По словам Барбашова, выдвигались обвинения в том, что в регионе «выгребли» всех мужчин и теперь некому работать.

По Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация затронула сельское хозяйство: некого посадить за трактор, нет работников, добавил депутат.

Ранее портал «СТРАНА.ua» рассказал, что житель Львовской области в течение двух недель скрывался от мобилизации в лесу, однако его всё равно поймали.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что после вступления в силу закона о мобилизации украинский Николаев опустел.

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