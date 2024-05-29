Пушилин: задача по освобождению Харькова сейчас не стоит
- РИА Новости
«Если руководствоваться тем, что заявлял наш президент, то такой задачи на данный момент не стоит... Здесь вопрос о санитарной зоне», — цитирует его РИА Новости.
Пушилин уточнил, что величина санитарной зоны будет зависеть от дальности поставляемого на Украину вооружения.
Ранее стало известно, что подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, армия России за сутки освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в этом регионе.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что жители региона ждут полного освобождения территории силами ВС России.