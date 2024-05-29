Пушилин: задача по освобождению Харькова сейчас не стоит

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что задача по освобождению Харькова пока не стоит.

«Если руководствоваться тем, что заявлял наш президент, то такой задачи на данный момент не стоит... Здесь вопрос о санитарной зоне», — цитирует его РИА Новости.

Пушилин уточнил, что величина санитарной зоны будет зависеть от дальности поставляемого на Украину вооружения.

Ранее стало известно, что подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, армия России за сутки освободила населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в этом регионе.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что жители региона ждут полного освобождения территории силами ВС России.