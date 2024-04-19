Ганчев: жители Харьковской области ждут полного освобождения региона ВС России
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что жители региона ждут полного освобождения территории силами ВС России.
- РИА Новости
«Люди уже хотят возвращаться домой», — сказал Ганчев в беседе с РИА Новости.
Ранее он рассказал, что украинские спецслужбы охотятся на пытающихся связаться с российской стороной жителей Харьковской области.
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