Ганчев: жители Харьковской области ждут полного освобождения региона ВС России

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что жители региона ждут полного освобождения территории силами ВС России.

«Люди уже хотят возвращаться домой», — сказал Ганчев в беседе с РИА Новости.

Ранее он рассказал, что украинские спецслужбы охотятся на пытающихся связаться с российской стороной жителей Харьковской области.