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Ганчев: Киев охотится на пытающихся связаться с Россией жителей

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Украинские спецслужбы охотятся на пытающихся связаться с российской стороной жителей Харьковской области, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, люди хотели бы связаться с Россией, но для них сложным является то, что открыта охота со стороны украинских спецслужб насчет связи с российской стороной.

Люди просто боятся, добавил Ганчев. 

При этом он отметил, что есть прецеденты, когда люди выходят на связь, просят о помощи и задают консультационные вопросы.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские солдаты и наёмники маскируются под мирных жителей в подконтрольном Киеву Херсоне, селятся в их квартиры и грабят нажитое.

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