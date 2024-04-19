Ганчев: Киев охотится на пытающихся связаться с Россией жителей
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, люди хотели бы связаться с Россией, но для них сложным является то, что открыта охота со стороны украинских спецслужб насчет связи с российской стороной.
Люди просто боятся, добавил Ганчев.
При этом он отметил, что есть прецеденты, когда люди выходят на связь, просят о помощи и задают консультационные вопросы.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские солдаты и наёмники маскируются под мирных жителей в подконтрольном Киеву Херсоне, селятся в их квартиры и грабят нажитое.