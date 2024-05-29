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Депутат Водолацкий: действия Зеленского направлены на уничтожение Украины

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RT
Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с RT заявил, что все действия Владимира Зеленского направлены на уничтожение Украины.
Депутат Водолацкий: действия Зеленского направлены на уничтожение Украины
  • РИА Новости

«Самое главное в этой системе, которую сегодня выстроил Запад в отношении Украины, — это максимально уничтожить славянский православный народ. Особенно мужское население. Поэтому вместо Зеленского завтра может прийти кто угодно с любой фамилией, но ситуация не изменится», — подчеркнул депутат.

По его мнению, ситуацию может изменить сам народ Украины, который должен понять, что идёт системное его уничтожение.

«Зеленский и его команда националистов играет одну из главных ролей, потому что будет принимать решение. Он отдаёт команды своей партии, принимает антинародные решения. Всё, что сегодня делает Зеленский, направлено на уничтожение Украины как суверенного государства. Уничтожается вера, уничтожается народ, и, как следствие, исчезнет Украина с карты мира», — заключил Водолацкий.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что «сегодняшние хозяева Украины» хотят возложить на власть бремя принятия непопулярных решений, в том числе понижение призывного возраста.

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