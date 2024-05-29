Пентагон заинтересован в том, чтобы Киев усилил призывную кампанию на Украине, заявил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков.

«Мы слышим требования со стороны Пентагона усиливать призывную кампанию на Украине и постепенно сокращать призывной возраст. До 18 лет там, конечно, ещё много времени пройдёт, пока снизят, но уже понизили до 25, следующий этап — 23, 21 и так далее. Но на текущий момент одна из главных проблем ВСУ — нехватка резервов. И нужно пополнять ВСУ людьми, иначе украинский фронт рухнет», — считает политолог.

По его мнению, американцы надеются, что конфликт будет длиться подольше, потому что их задача — победа Украины и ослабление России.

«Для этого нужно воспользоваться всеми возможными ресурсами, включая людской ресурс», — добавил Дудаков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «сегодняшние хозяева Украины» хотят возложить на власть бремя принятия непопулярных решений, в том числе и понижение призывного возраста.

«Я думаю — это уже не связано никак с конституцией, — что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, а они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений, в том числе и принятие ещё одного решения по дальнейшему понижению призывного возраста. Было 27, сейчас 25, следующий этап может быть 23 или сразу 18 лет», — подчеркнул российский лидер.

При этом он напомнил, что верховная власть на Украине после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента.