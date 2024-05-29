С 21 мая Владимир Зеленский перестал быть легитимен и стал самозванцем, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Такое заявление он сделал в разговоре с РИА Новости.

«Ну, конечно, нет. Ну, каждому, кто знаком, вообще говоря, с избирательным правом, с Конституцией Украины, совершенно очевидно, что Зеленский с 21 мая стал самозванцем», — сказал Азаров.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вопрос легитимности Зеленского требует серьёзного анализа, но известно точно, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, то это не значит, что президентский срок пролонгируется.

Он подчеркнул, что верховная власть на Украине после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента.