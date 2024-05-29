Песков предложил журналистам самим определиться, как называть Зеленского
- РИА Новости
«Вы журналист, вы можете называть так, как вам представляется это целесообразным», — сказал представитель Кремля, общаясь с журналистами.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вопрос легитимности Зеленского требует серьёзного анализа, но известно точно, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, то это не значит, что президентский срок пролонгируется.
Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что вести переговоры от имени Украины о мире с 21 мая некому.