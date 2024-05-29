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Спикер парламента Грузии заявил, что сам подпишет закон об иноагентах

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Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сам планирует подписать закон об иноагентах.
Спикер парламента Грузии заявил, что сам подпишет закон об иноагентах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«Закон вчера же отправили в администрацию президента. Сейчас мы ожидаем подпись», — отметил Папуашвили на пресс-конференции.

По его словам, понятно, что с большой степенью вероятности президент Саломе Зурабишвили документ не подпишет.

«Соответственно, этот закон подпишу я», — добавил спикер.

Ранее Государственный департамент США пригрозил Грузии последствиями за принятие закона об иноагентах.

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