Спикер парламента Грузии заявил, что сам подпишет закон об иноагентах

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что сам планирует подписать закон об иноагентах.

Об этом сообщает ТАСС.

«Закон вчера же отправили в администрацию президента. Сейчас мы ожидаем подпись», — отметил Папуашвили на пресс-конференции.

По его словам, понятно, что с большой степенью вероятности президент Саломе Зурабишвили документ не подпишет.

«Соответственно, этот закон подпишу я», — добавил спикер.

Ранее Государственный департамент США пригрозил Грузии последствиями за принятие закона об иноагентах.