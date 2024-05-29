Спикер парламента Грузии заявил, что сам подпишет закон об иноагентах
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Об этом сообщает ТАСС.
«Закон вчера же отправили в администрацию президента. Сейчас мы ожидаем подпись», — отметил Папуашвили на пресс-конференции.
По его словам, понятно, что с большой степенью вероятности президент Саломе Зурабишвили документ не подпишет.
«Соответственно, этот закон подпишу я», — добавил спикер.
Ранее Государственный департамент США пригрозил Грузии последствиями за принятие закона об иноагентах.