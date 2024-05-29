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Telegraph: Зеленский осознаёт, что у Украины осталось мало времени

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Владимир Зеленский понимает, что Киев не сможет долго продержаться в вооружённом конфликте с Россией, пишет британская газета The Telegraph.
Telegraph: Зеленский осознаёт, что у Украины осталось мало времени
  • Gettyimages.ru

Как сообщает издание, Зеленский призвал президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина присоединиться к конференции по урегулированию конфликта на Украине, которая пройдёт в Швейцарии, для достижения «настоящего мира». 

«Зеленский, похоже, осознаёт, что у Украины осталось мало времени», — говорится в публикации.

Газета отмечает, что Запад всё меньше интересуется Украиной, потому что внимание политиков постепенно переходит на внутреннюю повестку.

У Киева остались лишь считаные месяцы на какое-либо сопротивление, приходит к выводу обозреватель издания. 

Ранее Зеленский заявил, что отсутствие Байдена на конференции по Украине будет «не очень сильным решением». По его мнению, президент США «нужен саммиту мира».

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