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ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток россиянина Дениса Резникова

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал процесс «Резников против Украины» в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова.
ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток россиянина Дениса Резникова
  • Gettyimages.ru
  • © Mustafa Yalcin/Anadolu Agency

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на донецкую правозащитницу Ирину Вихорёву.

По её словам, представители ЕСПЧ недавно сообщили, что запущен процесс под названием «Резников против Украины», но, ссылаясь на ст. 39 суда, его представители ещё не уведомили правительство Украины об этом.

«Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции», — сказала Вихорёва.

Она добавила, что юрист предоставил данные о пытках Резникова в МИД Швейцарии. На конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии 15—16 июня, будет обсуждаться в том числе тема военнопленных.

5 апреля RT выяснил, как украинцы шантажировали несовершеннолетнюю дочь военнопленного из России. От неё требовали не только прислать личные данные, но и сделать фото и видео военного здания рядом с домом.

Корреспондент RT Роман Косарев пообщался с дочкой военнопленного, которую шантажировали украинцы.

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