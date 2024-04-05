RT выяснил, как украинцы шантажировали дочь военнопленного из России

RT выяснил, как украинцы шантажировали несовершеннолетнюю дочь военнопленного из России. От неё требовали не только прислать личные данные, но и сделать фото и видео военного здания рядом с домом.

Отец Лизы, Денис Резников, отправился на передовую в ноябре 2022 года и перестал выходить на связь в начале марта 2024-го.

Вечером 26 марта дочке позвонил неизвестный и назвался Андреем, он заявил, что служит в ВСУ, ей он писал в мессенджере, названивал вместе с ещё одним шантажистом и требовал прислать персональные данные, а также передать им базу активистов организации «Молодая гвардия», в которой состоит подросток.

Девочка решила не поддаваться на провокацию, хотя сначала запаниковала. Позже шантажисты прислали ей видео с отцом. На нём мужчина с мешком на голове и явно по указке просит дочку снова связаться с ними по телефону.

«Он [отец] меня всю жизнь учил никогда не сдавать своих и никогда не сдаваться», — рассказала RT Лиза.

История Лизы не единичная. Ранее RT рассказывал, как украинские шантажисты требовали от россиянок интимные фото в обмен на жизнь пленных мужей.