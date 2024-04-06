RT поговорил с дочкой российского военного, которую шантажировали украинцы

Корреспондент RT Роман Косарев пообщался с Лизой — дочкой российского военнопленного, которую шантажировали украинцы.

Отец подростка Денис Резников пропал на фронте 8 марта, а вечером 26 марта Лизе позвонили неизвестные, сказали, что отец в плену, и начали требовать от неё персональные данные и слив базы «Молодой гвардии», где она состоит.

«Андрей [шантажист] связался со мной... Он скинул мне фотографию папы, где он избитый. Написал мне: «Набери». Я набираю и слышу в ответ: «Твой папа пока живой, но это пока что — всё зависит от тебя», — рассказала она.

По словам Лизы, она понимала, что, если отправит запрошенные у неё данные, её будут шантажировать и дальше. После Андрея с ней связался некий Виктор, он грубо общался и манипулировал. На следующий день ей позвонил уже отец, сказал, что с ним всё нормально.

Лиза надеется, что папа скоро будет дома.

«Я хочу, чтобы как можно больше людей узнали об этой ситуации, что украинская сторона вербует детей совершать теракты», — рассказала она.

Ранее RT выяснил, как украинцы шантажировали несовершеннолетнюю дочь военнопленного из России.