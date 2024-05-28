Премьер: закон об иноагентах повысил шансы Грузии на переговоры с ЕС о членстве
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- © Davit Kachkachishvili/Anadolu
«Этот закон... значительно повысил шансы того, что переговоры будут открыты», — цитирует его ТАСС.
Кобахидзе отметил, что на сегодняшний день Грузия «на голову выше» остальных кандидатов в члены ЕС.
28 мая парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Депутаты поддержали изначальную редакцию закона. Глава государства ранее называла этот документ «русским законом», а власти США и ЕС предостерегали Тбилиси от принятия такого решения.