Премьер: закон об иноагентах повысил шансы Грузии на переговоры с ЕС о членстве

Закон об иноагентах повысил шансы Грузии на открытие переговоров по вступлению в ЕС. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

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«Этот закон... значительно повысил шансы того, что переговоры будут открыты», — цитирует его ТАСС. Кобахидзе отметил, что на сегодняшний день Грузия «на голову выше» остальных кандидатов в члены ЕС. 28 мая парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Депутаты поддержали изначальную редакцию закона. Глава государства ранее называла этот документ «русским законом», а власти США и ЕС предостерегали Тбилиси от принятия такого решения.