Минобороны России: ВСУ планируют масштабное применение токсичных веществ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские военные планируют масштабное применение токсичных веществ.

По его словам, о данном намерении свидетельствуют запросы украинских военных на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты.

«Особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества «Табун» («Джи-Эй»)», — приводится его заявление в Telegram-канале Минобороны России.

Кириллов также указал на непрекращающиеся попытки украинских военных разрушить химически опасные объекты на территориях ДНР и ЛНР, «создавая тем самым угрозу химического поражения мирного населения регионов».

Ранее Кириллов заявил, что ВСУ впервые использовали гранаты с отравляющим веществом CS против ВС России.