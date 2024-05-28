ВСУ впервые использовали гранаты с отравляющим веществом CS против ВС России
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«Газовые гранаты американского производства с веществом CS были применены в отношении российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском тактических направлениях», — сообщил он.
В малых концентрациях CS раздражает глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях провоцирует паралич дыхания, сердца и смерть, а также ожоги открытых участков кожи.
Ранее сообщалось, что украинские войска впервые обстреляли мирных жителей Донецкой Народной Республики с применением управляемых реактивных снарядов GLSDB производства США.