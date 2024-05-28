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ВСУ впервые использовали гранаты с отравляющим веществом CS против ВС России

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ВСУ впервые использовали газовые гранаты с отравляющим веществом CS против российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском направлениях, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
ВСУ впервые использовали гранаты с отравляющим веществом CS против ВС России
  • Gettyimages.ru

«Газовые гранаты американского производства с веществом CS были применены в отношении российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском тактических направлениях», — сообщил он.

В малых концентрациях CS раздражает глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях провоцирует паралич дыхания, сердца и смерть, а также ожоги открытых участков кожи.

Ранее сообщалось, что украинские войска впервые обстреляли мирных жителей Донецкой Народной Республики с применением управляемых реактивных снарядов GLSDB производства США.

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