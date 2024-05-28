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Пушилин заявил, что ВСУ намеренно стараются бить по гражданскому населению

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Линия фронта отодвигается, но противник стремится бить по гражданскому населению, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что ВСУ намеренно стараются бить по гражданскому населению

«У нас каждую неделю мы фиксируем и погибших среди гражданского населения, и определённое количество раненых, разрушение гражданской инфраструктуры, которые никак не связаны с военной инфраструктурой», — сказал он РИА Новости.

При этом, как отмечает Пушилин, ситуация на линии фронта в регионе оптимистичная: чем дальше она отодвигается, тем меньше шансов у ВСУ бить по территории республики.

Ранее ВС России освободили Нетайлово в ДНР.

Также подразделения Западной группировки войск освободили населённый пункт Берестовое в Харьковской области.

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