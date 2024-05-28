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Медведев заявил, что Россия в СВО опережает противника в разработках вооружений

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Учёные в период СВО предлагают уникальные идеи и решения и опережают противника в разработках вооружений, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что Россия в СВО опережает противника в разработках вооружений
  • РИА Новости

«Учёные предлагают уникальные идеи и решения, которые становятся основой для разработки перспективных видов вооружений... Находятся решения, которые не только помогают нам эффективно противостоять противнику, но и по целому ряду параметров опережать его», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, достижения отечественных учёных приближают страну к победе.

Издание Defense TV ранее подготовило видео, в котором выступило с утверждением, что Россия может разработать новое вооружение против западных бронемашин благодаря трофейным образцам техники НАТО с Украины.

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