Медведев заявил, что Россия в СВО опережает противника в разработках вооружений

Учёные в период СВО предлагают уникальные идеи и решения и опережают противника в разработках вооружений, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Учёные предлагают уникальные идеи и решения, которые становятся основой для разработки перспективных видов вооружений... Находятся решения, которые не только помогают нам эффективно противостоять противнику, но и по целому ряду параметров опережать его», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, достижения отечественных учёных приближают страну к победе.

Издание Defense TV ранее подготовило видео, в котором выступило с утверждением, что Россия может разработать новое вооружение против западных бронемашин благодаря трофейным образцам техники НАТО с Украины.