ФСБ: Украина наращивает разведывательную активность у границ России
Его слова передаёт РИА Новости.
«При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность», — отметил Кулишов.
Он также рассказал, что в граничащих с Украиной российских районах западные масс-медиа распространяют антироссийские фейки. Они делают это для того, чтобы спровоцировать панику.