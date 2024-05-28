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ФСБ: Украина наращивает разведывательную активность у границ России

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Украинские спецслужбы наращивают разведывательную активность у рубежей России при содействии покровителей с Запада. Об этом рассказал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
ФСБ: Украина наращивает разведывательную активность у границ России

Его слова передаёт РИА Новости

«При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность», — отметил Кулишов.

Он также рассказал, что в граничащих с Украиной российских районах западные масс-медиа распространяют антироссийские фейки. Они делают это для того, чтобы спровоцировать панику.

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