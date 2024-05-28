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В зоне СВО задействовали передвижной диспетчерский пункт для контроля автоколонн

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Передвижной диспетчерский пункт на базе «Камаза», предназначенный для контроля и регулирования движения военных автоколонн, опробовали в зоне СВО.

В сообщении Министерства обороны России, текст которого приводит ТАСС, указывается, что новинку приняли на апробацию военнослужащие дорожно-комендантской службы группировки российских войск «Центр».

Отмечается, что новейший передвижной диспетчерский пункт оборудован высокотехнологичными средствами видеонаблюдения и систем связи.

Ранее стало известно, как в российских войсках используют беспилотные летательные аппараты «Элерон-7».

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