В зоне СВО задействовали передвижной диспетчерский пункт для контроля автоколонн

Передвижной диспетчерский пункт на базе «Камаза», предназначенный для контроля и регулирования движения военных автоколонн, опробовали в зоне СВО.

В сообщении Министерства обороны России, текст которого приводит ТАСС, указывается, что новинку приняли на апробацию военнослужащие дорожно-комендантской службы группировки российских войск «Центр». Отмечается, что новейший передвижной диспетчерский пункт оборудован высокотехнологичными средствами видеонаблюдения и систем связи. Ранее стало известно, как в российских войсках используют беспилотные летательные аппараты «Элерон-7».