В зоне СВО задействовали передвижной диспетчерский пункт для контроля автоколонн
В сообщении Министерства обороны России, текст которого приводит ТАСС, указывается, что новинку приняли на апробацию военнослужащие дорожно-комендантской службы группировки российских войск «Центр».
Отмечается, что новейший передвижной диспетчерский пункт оборудован высокотехнологичными средствами видеонаблюдения и систем связи.
Ранее стало известно, как в российских войсках используют беспилотные летательные аппараты «Элерон-7».