Медведев: России в спецоперации нужна только победа, и она её получит

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в ходе посещения военного полигона Песочненский в Ленинградской области заявил, что Россия в ближайшее время добьётся необходимых ей результатов в СВО.

Об этом пишет ТАСС.

Он выразил уверенность, что благодаря будущим офицерам, проходящим подготовку на полигоне, в самом ближайшем будущем Россия добьётся необходимых результатов.

«Нам нужна только победа, и эту победу мы получим», — подчеркнул Медведев.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что достижение победы с минимальными человеческими потерями является главной задачей специальной военной операции на Украине.

Также он отметил, что первоочередной задачей является комплектование российской армии.