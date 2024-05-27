Медведев: России в спецоперации нужна только победа, и она её получит
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Он выразил уверенность, что благодаря будущим офицерам, проходящим подготовку на полигоне, в самом ближайшем будущем Россия добьётся необходимых результатов.
«Нам нужна только победа, и эту победу мы получим», — подчеркнул Медведев.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что достижение победы с минимальными человеческими потерями является главной задачей специальной военной операции на Украине.
Также он отметил, что первоочередной задачей является комплектование российской армии.