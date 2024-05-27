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Подполье: ВС России ударили по месту дислокации ВСУ в Снигирёвке

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Российская армия ударила по подконтрольной ВСУ Снигирёвке в Херсонской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подполье: ВС России ударили по месту дислокации ВСУ в Снигирёвке
  • РИА Новости

«Снигирёвка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигирёвку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лебедева, спустя некоторое время после первых взрывов раздалась повторная детонация. Он уточнил, что под ударом оказалась группа охотников на беспилотники вместе со спецоборудованием.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили Ивановку в Харьковской области.

Также подразделения российской группировки войск «Центр» освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и улучшили тактическое положение.

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