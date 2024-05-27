Некоторые страны за закрытыми дверями призывали Грузию отправить военных на Украину, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

«Это были как открытые призывы, так и за закрытыми дверями некоторые друзья и недруги нас к этому подталкивали, чтобы власти Грузии отправили бойцов на Украину, что напрямую означало бы войну», — цитирует его ТАСС.

Ранее в подполье сообщили, что грузинские наёмники занимаются вымогательствами в подконтрольном ВСУ Херсоне.

Основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», почётный председатель партии Бидзина Иванишвили заявил, что сторонники глобальной партии войны используют Грузию и Украину как пушечное мясо против России.