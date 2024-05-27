RT в Telegram
Подпишись

Нацбанк Украины заявил о дефиците рабочей силы на фоне мобилизации

Короткая ссылка
Украинский Нацбанк признал нехватку рабочей силы в стране, вызванную мобилизацией.
Нацбанк Украины заявил о дефиците рабочей силы на фоне мобилизации
  • РИА Новости

Такие данные содержатся в ежеквартальном прогнозе регулятора.

Найти работника на необходимую позицию становится всё труднее в первую очередь из-за последствий миграции и мобилизации, говорится в сообщении.

«Согласно опросам бизнеса, остро ощущается нехватка работников рабочих специальностей, а также в сфере логистики и розничной торговли. Но и во многих других секторах сохраняется значительный дефицит кадров», — цитирует прогноз Нацбанка ТАСС.

18 мая на Украине сотрудники территориальных центров комплектования, исполняющих функции военкоматов, получили право вручать повестки круглосуточно.

Как заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, Владимир Зеленский превратил Украину в «обезумевшего, бешеного монстра, пожирающего своих граждан».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить