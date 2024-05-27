Украинский Нацбанк признал нехватку рабочей силы в стране, вызванную мобилизацией.

Такие данные содержатся в ежеквартальном прогнозе регулятора.

Найти работника на необходимую позицию становится всё труднее в первую очередь из-за последствий миграции и мобилизации, говорится в сообщении.

«Согласно опросам бизнеса, остро ощущается нехватка работников рабочих специальностей, а также в сфере логистики и розничной торговли. Но и во многих других секторах сохраняется значительный дефицит кадров», — цитирует прогноз Нацбанка ТАСС.

18 мая на Украине сотрудники территориальных центров комплектования, исполняющих функции военкоматов, получили право вручать повестки круглосуточно.

Как заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, Владимир Зеленский превратил Украину в «обезумевшего, бешеного монстра, пожирающего своих граждан».