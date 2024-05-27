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Экс-сотрудник СБУ: Киев, возможно, готовит снижение мобилизационного возраста

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На Украине, возможно, уже готовят решение для снижения мобилизационного возраста до 18 лет — киевский режим будет делать всё, чтобы выполнить задачи, которые ставят англосаксы, заявил RT бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
Экс-сотрудник СБУ: Киев, возможно, готовит снижение мобилизационного возраста
  • Gettyimages.ru

«Англосаксам очень выгодно, чтобы война на Украине не заканчивалась, потому что это блестящая возможность наносить ущерб Российской Федерации и Европе... Ведя полномасштабную войну чужими руками», — сказал собеседник.

Как считает Прозоров, пока на Украине остаются мужчины и возможность мобилизовать новых солдат, этот конфликт может продолжаться.

«И киевская власть будет призывать всё новых и новых солдат. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим снижение возраста мобилизации даже до 18 лет, потому что такие слухи уже упорно ходят», — заявил он.

У совершеннолетних юношей уже есть проблемы с выездом за границу, отметил Прозоров, допустив, что Киев, возможно, «готовит новый кадровый потенциал».

18 мая на Украине сотрудники территориальных центров комплектования, исполняющих функции военкоматов, получили право вручать повестки круглосуточно.

Как заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, Владимир Зеленский превратил Украину в «обезумевшего, бешеного монстра, пожирающего своих граждан».

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