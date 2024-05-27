На Украине пожаловались, что Запад поставляет непригодные БПЛА

Западные страны поставляют Киеву непригодные для ведения конфликта беспилотники, заявил замглавы Минцифры Украины Александр Борняков.

«Мы получаем мало дронов от стран-союзников, которые по-настоящему пригодны для реальных условий на Украине», — сказал он Euractiv.

Борняков пояснил, что многие дроны нуждаются в доработке. Также он констатировал недостаток техники и боеприпасов в ВСУ.

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа ранее заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что украинский флот с радостью бы принял два британских военных корабля, которые Королевскому флоту, возможно, придётся досрочно списать.